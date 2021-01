Əməkdar artist Xumar Qədimovanın ailəsinə ağır itki baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xumar Qədimovanın anası bu gün gecə saatlarında dünyasını dəyişib. (kult.az)

