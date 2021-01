Röya Ayxan yayılan bu videosuna görə tənqid edildi - VİDEO

Xalq artisti Röya Ayxan sosial şəbəkədə yayımladığı videoya görə tənqid atəşinə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Yeni il gecəsi evində rəqs edərkən çəkilən görüntülərini İnstaqram izləyiciləri ilə bölüşüb. Röya ünvanına yazılacaq tənqidlərin qarşısını almaq üçün isə şərh bölümünü hər kəsə bağlayaraq, yalnız dostları üçün açıq edib.

Buna baxmayaraq müğənninin videosu qısa zamanda sosial şəbəkədə səhifələrdə paylaşılıb. Hər kəs Röyanı bu cür video yayımladığı üçün tənqid edib. (axsam.az)

