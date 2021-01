Səhiyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi müvəqqəti olaraq işləmir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, xətlərdə yaranan texniki nasazlıq səbəbindən 814 çağrı mərkəzi müvəqqəti olaraq işləmir.

"Problem gün ərzində aradan qaldırılacaq. Vətəndaşlardan 9103 qaynar xətti ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur", -məlumatda bildirilib.

