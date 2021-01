Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülhməramlıları Yeni il gecəsi “Yaşasın Azərbaycan!” söyləyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə video yayılıb.

Rusiya sülhməramlısı yeməkdən əvvəl atası və qardaşını yeni il münasibəti ilə təbrik etdikdən sonra hərbçi yoldaşları ilə birlikdə Azərbaycan dilində “Yaşasın Azərbaycan!” söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.