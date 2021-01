Nərimanov rayonu, Keşlə bazarının yaxınlığında yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Real TV-nin hadisə yerində olan əməkdaşı məlumat verib.

Yanğın “Çənlibel” adlanan restoranda başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.