Hazırda Rusiya sülhməramlılarının iştirakı ilə Gorus rayonunun Şurnux kəndində demarkasiya işləri aparılkır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrin erməni seqmentində yayılan videolarda görünür ki, azərbaycanlı sərhədçilər kənd ərazisindədir.

