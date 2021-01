Bu gün Azərbaycan hərbçiləri Şurnux kəndinə daxili olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbçilərimiz kənddə bir post qurub.

Azərbaycan tərəfi kəndlilərə 5 yanvaradək müddət verib.

Qeyd edək ki, bu barədə kənd rəhbəri Hakob Arşakyan Erməni KİV nümayəndələrinə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.