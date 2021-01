"Bitcoin"in qiyməti yenidən bahalaşaraq 30.000 $ indeksini üstələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti bahalaşma bütün dövrün ən yüksək bahalşama dəyəri hesab olunur.

Bazar kapitallaşmasına görə, dünyanın ən böyük kriptovalyutasının qiyməti yeni ilin ilk günləri 31.100 $-a çatıb.

