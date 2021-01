Bakıda Türkiyə vətəndaşı qadına və özünə 10 bıçaq zərbəsi vurdu

Bakıda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

Türkiyə Cumhuriyyətinin vətəndaşı olan 1972-ci il təvəllüdlü Abdulhamid Ucqar ailə münaqişəsi zəminində tanışı, 1983-cü il təvəllüdlü Süleymanova Fidan Vaqif qızına çoxsaylı bıçaq zərbələri endirib.

Əcnəbi vətəndaş daha sonra özünə də bir neçə bıçaq zərbəsi vurub.

Hər iki yaralı təcili yardımın köməkliyi ilə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıblar.

Müayinə zamanı F.Süleymanovanın qarın və döş qəfəsində 7 ədəd kəsilmiş-deşilmiş bıçaq yarası, A.Ucqarın isə qarın boşluğunda 3 ədəd kəsilmiş-deşilmiş bıçaq yarası aşkarlanıb.

Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.