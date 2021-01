Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi II Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 3 330 hərbçinin cəsədinin məhkəmə-tibbi ekspertizasını keçirib.

Metbuat.az “Sputnik Ermənistan”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin mətbuat katibi Alina Nikoqosyan bildirib.

Onun sözlərinə görə, müharibənin başladığı vaxtdan bu günə qədər həlak olmuş 1 441 şəxsin genetik material nümunələri götürülüb. 871 nümunə ekspertizaya göndərilib, 436 cəsəd tanınıb.

