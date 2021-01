Günün ulduz falı - 3 YANVAR

Qoç - yaşlı qohumlarla münasibətlərdə problem yarana bilər. Əvvəlki fikir ayrılıqları ciddiləşir. Səfər, səyahət, nəqliyyat vasitəsi almaq fikrindən vaz keçin. Kiçik maliyyə itkiləri istisna deyil. Gözlənilən gəlirlər gecikir.

Buğa - mühüm məsələlərə cavab tapmağa çalışın. Əldə edəcəyiniz informasiya gözlənilməz, maraqlı, hətta heyrətamiz olacaq.

Əkizlər - yalnız bir müddət sonra bu məlumatın faydalı olduğunu anlayacaqsınız. Sərfəli anlaşma, yaxşı sifarişin alınması mümkündür. Borc almaq olar.

Xərçəng - yaxınlarınızla münsibətlər birmənalı deyil. Sevdiyiniz insanla belə, qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq çətindir. Mənasız və önəmsiz məsələlərə görə mübahisə etməyin. Axşam saatlarında ailəvi istirahətə üstünlük verin.

Şir - yeni məlumatlar və maraqlı ideyalar vəd edən gündür. İdeyaları reallaşdırmağa başlasanız, bundan sonrakı bir neçə ayda durumunuz stabil ola bilər.

Qız - İntuisiyanız kəskin olmalıdır. Qəribə davranışlara, qəfil sözlərə, yaxın ətrafınızdakı insanların maraqlarına və niyyətlərinə fikir verin.

Tərəzi - az sonra baş verəcək hadisənin ərəfəsindəsiniz. Yaşamınızda önəmli dəyişikliklər istisna deyil. Hadisələr gözlədiyinizdən də sürətlə inkişaf edir.

Əqrəb - sayıq olun, dürüst addımlar atın. Axşam saatlarında təriflənəcəksiniz.

Oxatan - maraqlı və mühüm işlə məşğul olmağa başlasanız, gün pis keçməyəcək. İradəli, əzmkar, qətiyyətli olun. Bədxahlarla toqquşma istisna deyil. Onlarla yumşaq, həlim davranmayın.

Oğlaq - yaşam arealında dəyişikliklər və yeniliklərə başlamaq olar. İntuisiyanız güclüdür və yaxınlarınızı narahat edən suallara məhz onun sayəsində cavab tapacaqsınız.

Dolça - məsləhətləriniz pis deyil. Fəqət, yaxın ətrafınızdakı insanlar sizi dinləmək istəmirlər. Ünsiyyət üçün əlverişli zamandır.

Balıqlar - çətin qərarlar qəbul etməlisiniz. Düşünmək üçün vaxt azdır. Nə istədiyinizi bilin. Kimsəyə imkan verməyin ki, sizinlə manipulyasiya etsin. Səhv ehtimalını minimuma endirin.

