Türkiyə Super Liqasında XVI turun oyunlarına start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə 6 görüş keçirilib.



Çempionluğa ididialı olan “Qalatasaray” doğma meydanda “Antalyaspor” komandası ilə qarşılaşıb. Matç qolsuz bərabərliklə başa çatıb.



Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlinə 30 xalla “Alanyaspor” liderlik edir. “Qalatasaray” eyni xalla 2-ci yerdə qərarlaşıb.



