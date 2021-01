Kanadanın Alberta əyalətində helikopter qəzası baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Robinson R44" təyarəsi Qrand-Preri şəhərindən 100 kilometr şimal-şərqdə yerləşən fermanın ərazisinə düşüb.



Qəza nəticəsində helikopterin göyərtəsində olan 4 nəfər ölüb. Hadisənin səbəbi məlum deyil. Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.