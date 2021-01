Ermənistanın qürur yeri, “intellektual”ı Aronyan canlı yayımda biabır oldu - VİDEO

Erməni şahmatçı Levon Aronyan bütün dünyada gülüş hədəfinə çevrilib.

Sosial şəbəkədə yayılmış görüntülərdə onlayn blits şahmat üzrə “Airthings Masters” turnirinin final görüşündə təmsilçimiz Teymur Rəcəbovun rəqibi olan erməni şahmatçı Levon Aronyan qeyri-etik hərəkətlə yadda qalıb.

Bütün dünyanın gözləri qarşısında ən yüngül halda “iyrənc” kimi ifadə edə biləcəyimiz hərəkətlə yadda qalan Levon Aronyan biabır olub. Erməni şahmatçının hərəkəti sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb və istifadəçilər tərəfindən gülüş obyektinə çevrilib.

Erməni xalqının “qürur yeri” olan beynəlxalq dərəcəli qrossmeyster öz xalqını bütün dünyada layiqincə təmsil etdiyini bir daha sübut edib. Tarix boyu heç bir mədəni, mənəvi dəyərə sahib olmayan bir xalqın “ən ağıllılarından” biri hesab olunan “intellektual” Aronyan bu cür nüfuzlu turnirdə, həm də bütün dünyanın gözləri qarşısında özünə bu cür qeyri-etik hərəkəti rəva bilməklə öz səviyyəsini nümayiş etdirib.

Görünür, başqalarının tarixini, mədəniyyətini, həyat tərzini, uğurlarını mənimsəmək və oğurlamağı özünə peşə seçmiş ermənilər hətta ən “intellektual”ları səviyyəsində də özlərini ifşa etməyə davam edəcəklər. Atalar yaxşı deyib, boş quyu su tökməklə dolmaz...

Genlərində mədəniyyət olmayanlar isə istər qrossmeyster olsun, istər adi vətədaş bunu mütləq biruzə verəcək...

