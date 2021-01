Salyan rayonundan olan tanınmış klarnet ifaçısı Arif Şahverən oğlu Quliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 51 yaşlı musiqiçi uzun ürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, A.Quliyevin qardaşı da musiqiçidir.

Allah rəhmət eləsin! (publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.