Ermənistan Qarabağda baş vermiş hərbi əməliyyatlarda itkilərinin sayını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Facebook” hesabında Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Alina Nikoqosyan yazıb.

O, sentyabrdan bu yana Ermənistan tərəfinin itkilərinin 3330 olduğunu açıqlayıb.

