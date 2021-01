Tanınmış prodüser, teleaparıcı Tarix Əliyev (Tolik) Vətən müharibəsində yaralanan əsgərimizi təhqir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tolik "İnstagram"dakı canlı yayımında danışma qabiliyyətini müvəqqəti itirən əsgərimizə qarşı xoş olmayan ifadələr işlədib.

Canlı yayımdan sözügedən hissəni təqdim edirik:

