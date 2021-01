Müharibədə məğlub olan ermənilər çoxsaylı itkilərinə görə dərin kədər içərisində olduqlarını, ürəkləri parçalandığını, savaşda həlak olanları əsla unutmadıqlarını söyləyirlər.

Hətta bəziləri qisas alacağıq deyə ah-zar edir. Həqiqətdə isə vəziyyət başqadır. Sosial şəbəkələrin erməni seqmentində yayılan videolarda erməni qız və oğlanları çılğınca əylənirlər.

Yeni il gecəsi çəkilən videolardan biri isə ciddi müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az həmin videonu təqdim edir:

