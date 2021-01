Türkiyənin Bursa şəhərində suriyalı ailənin yaşadığı evdə yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızdırıcının aşması nəticəsində başlanan yanğın qısa zamanda söndürlüb.

Yanğın zamanı ev sahibinin sosial şəbəkələrin birində canlı yayım açaraq, hadisəni izləyiciləri ilə bölüşməsi marağa səbəb olub.



