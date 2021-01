İstanbul-Almatı reysini həyata keçirən Türk Hava Yollarına məxsus yük təyyarəsi havada olarkən quş sürüsü ilə toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə təyyarə havaya qalxdıqdan qısa bir müddət sonra baş verib.

Ön hissəsində zədə əmələ gələn təyyarə Atatürk Hava Limanına məcburi eniş edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.