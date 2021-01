30 ilə yaxın erməni işğalı altında qalan Azərbaycan ərazilərində düşmənin törətdiyi vandallıq gün üzünə çıxmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmən Laçın rayonunda yerləşən dini abidələrimizi də darmadağın edib.

Təqdim etdiyimiz görüntülərdə azərbaycanlılara məxsus məscid tanınmaz hala salınıb.

