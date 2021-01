Türkiyənin Elazığ bölgəsində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, zəlzələ yerli saatla 17:17-də Sivricə bölgəsində 4, 2 bal gücündə qeydə alınıb.

Zəlzələnin yerin 8,5 km dərinliyində baş verdiyi bildirilir.

