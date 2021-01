"Bu ölkə yox olacaq..." - Vanqanın QORXUNC proqnozu

Bolqar görücü Vanqanın proqnozları özünü doğrultmağa başladı.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici KİV-lər əfsanəvi bolqar görücü Vanqinin proqnozlarını yayıblar.

Görücü Suriyadakı hərbi münaqişəni nəzərdə tutub. Bu həqiqət nəşrə görə, qorxunc görünür, çünki Vanqa bundan sonra üçüncü dünya müharibəsinin başlayacağını və Avropanın tamamilə yer üzündən silinəcəyini söyləyib.

Həmçinin, ABŞ-ın mövcudluğuna da son qoyulacaq. Bundan başqa, o, Çinin dünya fövqəl dövləti statusunu alacağını proqnozlaşdırıb.

Onun sözlərinə görə, Rusiyada iqtisadi problemlər olacaq, amma nəticədə Rusiyadan bir hökmdar dünyanı xilas edəcək. Bundan əlavə, o, neftin əhəmiyyətini itirəcəyini və vaxt keçdikcə hasilatın dayandırılacağını proqnozlaşdırıb.

Portalın yazdığına görə, yəqin ki, bunun səbəbi yeni yanacaq növünün açılması olacaq ki, bunun da nəticəsində ölkələr arasındakı münasibətlərdə təcavüz aradan qalxacaq. (olke.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.