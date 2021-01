Xəbər verdiyimiz kimi, onlayn blits şahmat üzrə “Airthings Masters” turnirinin final görüşlərinə yekun vurulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan qrossmeysteri Teymur Rəcəbov finalda Ermənistan təmsilçisi Levon Aronyana qalib gəlib.

Çempion adını qazanan Teymur Rəcəbov sevinc göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

