Teymura uduzan erməni milyonların gözü önündə biabır oldu - VİDEO

Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov “Champions Chess Tour”un rapid üzrə onlayn keçirilən “Airthings Masters” turnirinin finalında Ermənistan təmsilçisi Levon Aronyan üzərində qələbə qazandıqdan sonra göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rəqibini məğlub etdikdən sonra 33 yaşlı qrossmeyster sevincindən kövrəlib. Daha sonra o, kompüterinin ekranı önünü tərk edib.

Oyunun gedişi zamanı uduzduğunu görən erməni şahmatçı özünü itirib. O, milyonların gözü qarşısında biabır olub. Belə ki, erməni şahmatçı əlini burnuna salaraq fikirləşməyə başlayıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

