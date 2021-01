Türkiyədə son sutka ərzində koronavirusdan 193 nəfər dünyasını dəyişib, 1515-i simptomatik olmaqla, 9 877 pasiyent COVİD-19 xəstəsi kimi qeydiyyata alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə COVID-19-dan ölənlərin sayı 21 488-ə, bu virusa yoluxanların sayı isə 2,241,912-ə çatıb.

Ümumilikdə 24 milyondan çox insan test olunub.

