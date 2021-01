Bu təbii vasitə koronavirusu MƏHV EDİR - ÇARƏ TAPILDI

Biyan kökündə mövcud olan qliserin turşusu koronavirusu məhv etmək qabiliyyətinə malikdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Essen Universiteti Hospitalının "BioRxiv" portalında yerləşdirilən tədqiqatda məlumat verilir.

Belə ki, biyan kökünun su ekstraktı 0,5-1 mg/l, yəni həmin bitkinin çayına nisbətən daha az miqdarda tarazlaşdırıcı təsirə malikdir. Ona görə də araşdırma müəllifləri koronavirusun müalicəsi üçün biyan kökü çayının faydalı ola biləcəyi qənaətinə gəliblər. Hərçənd bunu sübut etmək üçün biyan kökünün də, qliserin turşusunun da daha ətraflı tədqiqinə ehtiyac duyulduğu bildirilib.

Qliserin turşusunun virusları məhv etmək xassəsi daha əvvəllər adi herpesin və bir sıra başqa virusların üzərində sübuta yetirilib. (publika.az)

