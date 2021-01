Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 85 milyonu keçib.

Metbuat.az-ın RİA Novosti-yə istinadən xəbərinə görə, bu barədə Con Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Universitetin araşdırmasına görə, dünyada virusa yoluxanların sayı 85 059 632 nəfərə çatıb. 1,8 milyondan artıq insan virusun qurbanı olub.

Dünya üzrə ən çox yoluxma ABŞ-da (20,6 milyondan çox), Hindistanda (10,3 milyon), Braziliyada (7,7 milyon), Rusiyada (3,2 milyon) və Fransada (2,7 milyondan çox) qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.