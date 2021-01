Rusiyada ŞOK: Xəbər kanalı Putini efirə belə verdi, sosial şəbəkədə gündəm oldu - FOTO

Rusiyanın "Kaskad Tv" kanalı Yenil il öncəsi ənənəvi olaraq çıxış edən prezident Vladimir Putinin görüntüsünü başı kəsilmiş halda yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə sosial şəbəkələrdə gündəm olub. Hətta bu barədə tanınmış ingilis "The Mirror" qəzeti də yazıb. Hadisə istifadəçilər arasında zarafar mövzusuna çevrilib. Məsələ ilə bağlı paylaşımlara "O bir cəsusdur, heç kim əsl üzünü görməməlidir", "Hər kəs orada botoks olduğunu bilir" kimi rəylər yazılıb.

Kanal məsələ ilə bağlı açıqlama yayaraq üzr istəyib və lazimi şəxslərin cəzalandırılacağını bildirib.

