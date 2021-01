Hadisə Rusiyanın Krasnoyarsk bölgəsində meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, söndürülməmiş siqaret kötüyü dəhşətli yanğına səbəb olub. Nəticədə yaşayış evi yanaraq kül olub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Krasnoyarsk üzrə idarəsinin məlumatına görə, hadisə nəticəsində evdə olan 3 nəfər həyatını itirib.

Mənbə: RİA Novosti

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.