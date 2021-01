Ceyhan terminalından indiyədək 3,57 mlrd. bareldən artıq neft yola salınıb

Bu il (yanvarın 4-nə olan məlumata görə) Türkiyənin "BOTAS International Limited" (BIL) şirkəti tərəfindən Ceyhan neft terminalından 1,74 mln. barelə yaxın neft yola salınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a BIL-dən bildirilib.

Qeyd edək ki, Ceyhan limanından Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) neft-qaz yataqlarından hasil edilən və digər ölkələrinin nefti nəql edilir.

Məlumata əsasən, bu il terminalda 2 tanker yüklənilərək yola salınıb.

Qeyd edək ki, Ceyhan neft terminalından bu günədək 3,57 mlrd. bareldən artıq neft yola salınıb və 4 661 tanker yüklənilib.

Xatırladaq ki, BIL 2001-ci ildən etibarən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Türkiyə ərazisində istismarı ilə məşğul olur.

