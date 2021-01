Əməkdar artist Sevinc Sarıyeva tanınmış teleaparıcısı Günel Həsənzadə ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndənin paylaşımı böyük marağa səbəb olub. Xüsusən "Banu" Günel kimi tanınan aparıcının görünüşündəki dəyişiklik diqqətdən qaçmayıb. Belə ki Həsənzadə yetərincə kilo alıb, saçları isə ağarıb.

Həmin fotonu təqdim edirik. (ölkə.az)

