Azərbaycan ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üçün 20,5 milyon manat ayrılacaq

Bu il “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi üçün ayrılacaq vəsaitin həcmi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin 31 dekabr 2021-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsi haqqında” fərmanında əksini tapıb.

Fərmana əsasən, 2021-ci ildə “2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi üçün 20 milyon 533,6 min manat ayrılacaq.

