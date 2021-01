Bəstəkar Nailə Mirməmmədlinin ölüm səbəbi müəyyənləşib.

Bununla bağlı bəstəkarın rəsmi “İnstagram” hesabında məlumat verilib.

Bildirilib ki, əməkdar incəsənət xadimi ürək tutmasından dünyasını dəyişib.VİDEO

