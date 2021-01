ƏƏSMN əməkdaşları daha bir şəhid ailəsi ilə görüşüblər

Tarixi Zəfərimizin qəhrəmanlarından biri olan şəhid Allahverdi Allahverdiyevin ailəsinə də Prezidentin aylıq təqaüdü təyin olunub.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, şəhid ailəsi ilə görüşən 1 saylı Bakı DOST Mərkəzinin əməkdaşları bu barədə ailəyə məlumat veriblər.

Mərkəzin direktoru Elvin Bayramov şəhidin valideynlərinə - Əli Allahverdiyevə və Elyana Allahverdiyevaya təqaüd kartını təqdim edib. O, şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan sosial dəstək tədbirləri barədə məlumat verib.

Bildirilib ki, DOST Agentliyi gələcəkdə də ailənin yaşayışını diqqətdə saxlayacaq.

