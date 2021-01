Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Nailə Mirməmmədli dəfn mərasimi başlayıb.

O, Qurd qapısı qəbiristanlığında torpağa tapşırılır.

BDU-nun Mədəniyyət Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru olan 59 yaşlı Nailə Mirməmmədli bu gün vəfat edib. Bəstəkarın ölüm səbəbi olaraq ürək tutması göstərilir.

BAKU.TV bəstəkarın dəfnindən kadrları təqdim edir:

