İsmayıllı rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.



Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Talıstan-Diyallı yolunda qeydə alınıb.

Qəza zamanı “Ford” markalı yük avtomobili ilə “VAZ 2199” markalı minik maşını toqquşub.

Hadisə zamanı Lahıc qəsəbə sakinləri olan üç nəfər - İsmət Hacıyev, Əli Cəfərli və Nəsib Mahmudlu xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

