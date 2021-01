Son sutkada Amerika Birləşmiş Ştatlarında 210 mindən artıq insan koronavirusa yoluxub, 1394 nəfər isə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın RİA Novosti-yə istinadən xəbərinə görə, bu barədə Con Hopkins Universiteti xəbər yayıb.

Pandemiya başlayandan ABŞ-da 20,6 milyondan çox insan virusa yoluxub, 351 min nəfər isə virusun qurbanı olub.

