"Rəmiş" təxəllüsü ilə məşhurluq qazanan, gitara ustadı, Xalq artisti Rafiq Hüseynov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verilib.

Hazırda o, xəstəxanada müalicə alır. Səhhətinin normal olduğu qeyd edilib.

