Hazırda Bakı - Ələt magistral yolunda böyük tıxac yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, magistralın Ələt qəsəbəsindən paytaxta daxil olan hissəsində nəqliyyatın hərəkətində tıxac əmələ gəlib. Yolun şəhərdən rayonlara gedən istiqaməti bağlanıb.

Qeyd edək ki, karantin rejimi ilə əlaqədar Bakıya giriş-çıxış da məhdudiyyət tətbiq olunur. (Trend)

