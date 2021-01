Dünyanın ən populyar kriptovalyutası olan bitkoin gün ərzində dəyərini 15 faizini itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kriptovalyutanın qiyməti 28 min dollar həddinədək azalıb. Birjalarda bitkoinin qiyməti 28 218 dollara bərabər olub.

Sonrakı dəqiqələrdə bitkoin 30 min dollar ətrafında alınıb-satılıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl bitkoinin qiyməti 34 min dollar həddini keçmişdi.

