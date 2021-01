Tanınmış teleaparıcı Turan İbrahimov efirə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Turan İbrahimov Space TV-də işə başlayıb.

O həftə içi hər gün saat 20:00-da Xəbərlər proqramını təqdim edəcək.

