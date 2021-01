Doğradığı ağacın içindən GÖRÜN NƏ ÇIXDI - Hamı onu axtarır / FOTO

Türkiyənin Yozqat əyalətindəki odunçuluqla məşğul olan Duran İlbayın kəsdiyi ağacın gövdəsində bir ulduz və hilal fiqurunun olması marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Duran İlbay kəsdiyi ərik ağacının gövdəsindəki hilal-ulduz fiqurunun fotosunu çəkərək sosial mediada paylaşıb. Bu xəbəri eşidənlər İlbayı axtararaq ağacı almaq istədiklərini bildiriblər.

Ağacın içərisindəki ulduz və hilal fiqurunu gördükdə duyğulandığını bildirən İlbay, ağacda lazım olan işləri görəndən sonra prezidentin köməkçisi Fuat Oktaya hədiyyə kimi təqdim istədiyini bildirib.

