Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 4-də Tarif (qiymət) Şurasının növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, SOCAR Tarif Şurasına müraciət edərək ölkədə təbii qazın satış qiymətinin artırılmasını təklif etsə də, təbii qazın qiymət artımı təklifinin iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasına baxmayaraq, aparılan sosial siyasət nəzərə alınaraq, Tarif (qiymət) Şurası təbii qazın tariflərinin artırılmasını məqsədəmüvafiq hesab etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.