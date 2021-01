Braziliyada ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusa 20 006 nəfər yoluxub.

Metbuat.az-ın "Sinxua"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 7 753 752 nəfərə çatıb.

Bildirilir ki, ötən sutka ərzində koronavirusdan 543 nəfər ölüb, ölənlərin ümumi sayı 196 561 nəfər təşkil edir.

