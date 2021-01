"Azərbaycan qazının Avropaya çatdırılması Böyük Britaniya hökuməti və şirkətlərinin uzun illərdir dəstəklədikləri tarixi bir nailiyyətdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp "Twitter"də bildirib.

"Cənub Qaz Dəhlizinin başa çatması və Avropaya Azərbaycan qazının çatdırılması münasibətilə təbrik edirəm. Bu, Böyük Britaniya hökuməti və şirkətlərinin uzun illərdir dəstəklədikləri tarixi bir nailiyyətdir", - deyə britaniyalı diplomat qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.