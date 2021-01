Naftalanda mobil qruplar tərəfindən reydlər davam etdirilir

Şəhərdə COVİD-19-a qarşı həyata keçirilən profilaktik dezinfeksiya tədbirləri ilə yanaşı əhali arasında maarifləndirmə işlərinin gücləndirilməsi və sosial məsuliyyət tədbirləri də həyata keçirilir. Şəhər ərazisində və kəndlərdə fəaliyyət göstərən mobil qruplar tərəfindən koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində NKyOQ-ın tələb və tövsiyələrinə uyğun olaraq gündəlik reydlər keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, reyd zamanı şəhər ərazisində karantin rejiminin tələblərinə riayət edilməsinin vəziyyəti ilə yaxından tanış olunub, sakinlərlə profilaktik söhbətlər aparılıb, onlara özlərinin və yaxınlarının müəyyən edilmiş qayda və tövsiyələrə əməl edərək sağlamlıqlarını qorumalarının vacibliyi xatırladılıb.

Qeyd edək ki, şəhər ərazisndə və kəndlərdə pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə aidiyyəti strukturların əməkdaşlarından ibarət hər birində 4 nəfər olmaqla 5 mobil qrup fəaliyyət göstərir.

Həmçinin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən pandemiya dövründə tətbiq edilmiş qaydalara əməl etməyən vətəndaşlara İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimə tətbiq olunub.

