İcazə vermədilər uşağımla görüşüm - Şəhid Murad Məmmədlinin hekayəsi / VİDEO

Oğlumu görmədim müharibəyə gedəndə. Həkimə getmişdim, qayıdıb gələndə gördüm ki, oğlumu aparıblar. Murada həmişə deyirdim ki, gündüz yatma, gecə yat. Ordan zəng edəndə dedi ki, mama, indi nə gündüz yata bilirik, nə gecə...

Biz həyatda heç vaxt elə şeylər yaşamamışdıq, getdik orda yaşadıq. Yaşamla ölüm arasında qalmışdıq.

Oktyabrın 21-i şəhid olsa da itkin idi. Bütün xəstəxanaları gəzdik, dekabrın 5-də Füzulidə tapdıq. Qolundakı işarədən tanıdıq ki, odur.

Metbuat.az 3 bacının bir qardaşı, 24 yaşlı Şəhid Murad Məmmədlinin hekayəsini təqdim edirik. Qəhrəmanımız Vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə, “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.

