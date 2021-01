ABŞ İrana qarşı sanksiyaları genişləndirdi

ABŞ hökuməti İrana qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhdudiyyətlər siyahısına bir nəfər fiziki şəxsin, polad istehsalı ilə məşğul olan 16 şirkətin adı daxil edilib.

Sanksiyaların aid edildiyi şirkətlər arasında İrandakı müəssisələrlə yanaşı, Almaniya, Böyük Britaniya və Çində fəaliyyət göstərən təşkilatlar da yer alır.

Bunlar "Bonab Steel Industry Complex", "Gilan Steel Complex", "Khazar Steel Co", "Pasargad Steel Complex", "Sirjan Iranian Steel" və başqalarıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.