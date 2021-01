Daha bir vəzifəli şəxs koronavirusdan vəfat etdi

Laçın rayon 33 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nurəddin Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

Qeyd edək ki, Məmmədov Nurəddin Əliş oğlu 1962-ci ildə Laçın rayonunun Qarıqışlaq kəndində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetində ali təhsil alıb. Uzun illər Laçın rayonunun təhsil sistemində çalışıb. Bir neçə kitabın müəllifidir.

Xatırladaq ki, 33 nömrəli məktəb Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Rizvan Teymurov 30, Mərkəzi Elekrotökmə zavodunun yataqxanasında yerləşir.

Allah rəhmət eləsin!

